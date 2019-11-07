عمّان 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غريمينغر، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين الأردن والمنظمة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.// انتهى //00:36ت م0352