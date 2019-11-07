سياسي / وزير الخارجية الأردني يلتقي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
عمّان 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غريمينغر، الذي يزور الأردن حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين الأردن والمنظمة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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