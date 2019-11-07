نيامي 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس جمهورية النيجر يوسوفو موحمدو اليوم، رئيس مصرف التنمية لغرب إفريقيا كريستيان ادوفالند، الذي يزور النيجر حاليًا.وأوضح رئيس المصرف أن عمليات التعاون بين الجانبين بلغت 118 مشروعًا بنحو 962 مليون دولار، تشمل البنى التحتية والزراعة والمياه ودعم القطاع الخاص.يذكر أن بنك التنمية لغرب إفريقيا الذي مقره جمهورية توغو ، تأسس عام 1973، ويضم ثمانية بلدان أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب القارة ويعمل على تحقيق التنمية ومقاومة الفقر من خلال تمويل المشاريع التنموية بغرب ووسط إفريقيا.// انتهى //03:26ت م0361