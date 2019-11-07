عمّان 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إضافة إلى المستجدات الإقليمية.وتبادل الوزيران خلال الاتصال وجهات النظر حول التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات التي تواجهها، وأكدا استمرار التنسيق والتشاور في إطار عملية الحوار الاستراتيجي التي ينتهجها البلدان.// انتهى //04:01ت م0362