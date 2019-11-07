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الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملـك يستقبـل مؤسـس المنتدى الاقتصادي العالمـي
خادم الحرمين يبحث ورئيسة سنغافورة تعزيز التعاون ويسلمها قلادة الملك عبدالعزيز
خادم الحرمين يتلقى التهنئة من ملك الأردن بمناسبة توقيع «اتفاق الرياض»
ولي عهد البحرين مهنئاً الملك: دور محوري للمملكة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
أمر ملكي بترقية 536 عضواً في النيابة العامة
أميـر الريـاض يلتقي رئيسة سنغافورة.. والسفير الروماني
أمير جازان يخصص الجلسة الأسبوعية للاطلاع على مبادرات الإسكان
أمير مكة ونائبه يستقبلان أمين منظمة التعاون الإسلامي
فيصل بن سلمان يشهد مذكرة معرض صور وخرائط المدينة
جلوي بن مساعد يبارك تكليف القحطاني رئيساً لهيئة نجران
الخطيب في قمة وزارية بلندن: خطط واعدة للاستثمار في صناعة السياحة
المملكة تدين جريمة الطعن البشعة في الأردن
المملكة تسلّم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي
تخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة محمد بن فهد
المملكة توقّع اتفاقية لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي
وزير الإعلام يستقبل سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصر
المعلمي: نستذكر تضحيات جنودنا البواسل للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني
هيئة كبار العلماء: الإتفاق يحقق تطلعات الشعب اليمني
دول العالم: «اتفاق الرياض» حال دون انزلاق اليمن نحو الانقسام والتفكك
مصرع قياديين حوثيين في الجوف والضالع
واشنطن تحث بغداد على التفاعل مع مطالب المحتجين
واشنطن: تخصيب اليورانيوم يضع إيران تحت مقصلة العقوبات
15 قتيلاً في هجوم جنوبي تايلاند
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