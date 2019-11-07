الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملـك يستقبـل مؤسـس المنتدى الاقتصادي العالمـيخادم الحرمين يبحث ورئيسة سنغافورة تعزيز التعاون ويسلمها قلادة الملك عبدالعزيزخادم الحرمين يتلقى التهنئة من ملك الأردن بمناسبة توقيع «اتفاق الرياض»ولي عهد البحرين مهنئاً الملك: دور محوري للمملكة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقةأمر ملكي بترقية 536 عضواً في النيابة العامةأميـر الريـاض يلتقي رئيسة سنغافورة.. والسفير الرومانيأمير جازان يخصص الجلسة الأسبوعية للاطلاع على مبادرات الإسكانأمير مكة ونائبه يستقبلان أمين منظمة التعاون الإسلاميفيصل بن سلمان يشهد مذكرة معرض صور وخرائط المدينةجلوي بن مساعد يبارك تكليف القحطاني رئيساً لهيئة نجرانالخطيب في قمة وزارية بلندن: خطط واعدة للاستثمار في صناعة السياحةالمملكة تدين جريمة الطعن البشعة في الأردنالمملكة تسلّم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربيتخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة محمد بن فهدالمملكة توقّع اتفاقية لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالميوزير الإعلام يستقبل سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصرالمعلمي: نستذكر تضحيات جنودنا البواسل للحفاظ على مقدرات الشعب اليمنيهيئة كبار العلماء: الإتفاق يحقق تطلعات الشعب اليمنيدول العالم: «اتفاق الرياض» حال دون انزلاق اليمن نحو الانقسام والتفككمصرع قياديين حوثيين في الجوف والضالعواشنطن تحث بغداد على التفاعل مع مطالب المحتجينواشنطن: تخصيب اليورانيوم يضع إيران تحت مقصلة العقوبات15 قتيلاً في هجوم جنوبي تايلاند// يتبع //06:02ت م0003