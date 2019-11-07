وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( صناعة السلام ): حملت ردود الفعل من المجتمع الدولي، على وثيقة «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبدعم الأشقاء في الإمارات، الكثير من مضامين الشكر والتقدير، لجهود المملكة الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، على اعتبار الوثيقة خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.وواصلت : هذا الاتفاق رسالة إلى العالم بأن الخلاف بين الأطراف اليمنية يُمكن حله سياسياً، وكما قال ولي العهد «اليوم الذي يجتمع فيه اليمنيون هو يوم فرح للمملكة، التي كانت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وستظل دوماً مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره، وواثقة بأن حكمة أبناء شعبه تسمو فوق كل التحديات، نسأل الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية في اليمن، وستكون المملكة معكم فيها كما كانت دوماً».سياسة المملكة في اليمن -منذ بدء الأزمة اليمنية، والاستجابة لطلب الرئيس الشرعي، لوقف التدخلات الخارجية التي ينفذها الحوثيون، وتسعى لنشر الطائفية والفوضى، وتدعمهم القوى الخارجية خاصة إيران- تتركز على نصرة الشعب اليمني، وتحقيق التفاهمات بين المكونات اليمنية، للوصول إلى الحل السياسي الذي ينهي الأزمة اليمنية، ويعيد هذا البلد العزيز إلى واحة الأمن والاستقرار والتنمية.وختمت : المملكة حريصة على تقديم الدعم الكامل للشعب اليمني، وحكومته الشرعية وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، ودعمت اليمن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية والإغاثية في جميع المحافظات، وضحت بالغالي والنفيس وبفلذات أكبادها على التراب اليمني، لإعادة الحياة إلى مجاريها في هذا البلد الشقيق، وحماية الأمن القومي العربي، وواصلت تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الشعب اليمني والتي وصل مجموعها منذ بداية الأزمة أكثر من 14 مليار دولار، أي ما يعادل 52 مليار ريال.الجميع متفق على أن الكرة حالياً في ملعب اليمنيين في ظل النوايا الصادقة للحل لدى الجميع، فهذا الاتفاق يؤكد أن باستطاعتهم توحيد كلمتهم بمختلف مكوناتهم، والابتعاد عن الانقسامات، أو إشغال أنفسهم بمعارك جانبية بعيداً القضية الأساسية، وأن يتكاتفوا ويتعاونوا في الحفاظ على مكتسبات اليمن ووحدته وسيادته، ورفض المخططات الإيرانية الطائفية، ووضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار.// يتبع //06:02ت م0004