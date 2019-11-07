وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( إيران تبتز العالم ): تواصل إيران استفزازاتها وتحديها للمجتمع الدولي عبر المزيد من الانتهاكات للاتفاق النووي لعام 2015 م، وآخرها إعلان السلطات الإيرانية استئناف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في محطة "فوردو" بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي بدءا من أمس الأول، وتشغيل 60 جهاز طرد مركزيا متطورا من طراز " أي آر 6 " ضمن سلسلة انتهاكاتها الجديدة والمتواصلة للاتفاق النووي مع القوى العالمية، وهي محاولات جنونية من النظام الإيراني للضغط على الدول الأوروربية لتخفيف العقوبات الأمريكية، وهو ما ستترتب عليه تداعيات سياسية وأمنية خطيرة في ظل عدم التزام طهران بضوابط الاتفاق والتنصل منه بما يعرض الأمن والسلم العالميين للخطر.وواصلت : ولاشك أن الدول الأوروربية التي رعت متابعة الاتفاق النووي مع إيران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، واقعة في ورطة غوغائية نظام الملالي، ونكثه لبنود الاتفاق في مغامرة غير محسوبة لنظام مضطرب وفاقد للأهلية السياسية والشرعية، نتيجة لتاريخ طويل من الانتهاكات القانونية للعهود والمواثيق، وتضرب هذه الانتهاكات الإيرانية المتكررة الاتفاق النووي في مقتل.// يتبع //06:02ت م0005