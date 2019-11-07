ريو دي جانيرو 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسلحقت منتخبات البرازيل وفرنسا وإسبانيا والمكسيك لكرة القدم بقافلة المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) مساء الأربعاء في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره التشيلي بثلاثة أهداف سجلها كايو خورخي في الدقيقتين الثامنة والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، ودييجو جابرييل سيلفا في الدقيقة 65 ، مقابل هدفين سجلهما خوان كروز في الدقيقتين 25 و41 .ويلتقي المنتخب البرازيلي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة المنتخبين الإكوادوري والإيطالي اللذين يلتقيان مساء اليوم في دور الستة عشر.وواصل المنتخب الإسباني وصيف حامل اللقب مسيرته في البطولة الحالية بالفوز على نظيره السنغالي بهدفين سجلهما روبرتو نافارو وجيرمان فاليرا في الدقيقتين 27 و59 مقابل هدف سجله سليماني فاي في الدقيقة 85 .ويلتقي المنتخب الإسباني في دور الثمانية مع المنتخب الفرنسي الذي سحق نظيره الأسترالي برباعية نظيفة سجلها ناثانيال مبوكو في الدقائق 6 و74 و82 وإنزو ميلو في الدقيقة 87 .وتأهل المنتخب المكسيكي لدور الثمانية بالتغلب على نظيره الياباني بهدفين سجلهما إيوجينيو بيزوتو وسانتياجو مونوز في الدقيقتين 57 و74 ، حيث سيلتقي في دور الثمانية مع منتخب كوريا الجنوبية الذي أطاح بالمنتخب الأنجولي من دور الستة عشر مساء الثلاثاء.// انتهى //06:04ت م0009