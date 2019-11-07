ملبورن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي الذي وصل مدينة ملبورن الأسترالية أمس لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.ويبحث المؤتمر الذي تستضيفه مدينة ملبورن الأسترالية خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر الجاري آخر التطورات بشأن بيئة تمويل الإرهاب ومخاطره المرتبطة بأنظمة الدفع الجديدة ومكافحة المعاملات المجهولة، ومعالجة مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز عملية تتبع وشفافية المنظمات غير الربحية.// انتهى //06:19ت م0010