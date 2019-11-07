بريدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسانطلقت منافسات مسابقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم، التي تُقيمها جامعة القصيم، أمس الأول ، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، على مستوى المنطقة للطلاب والطالبات في جميع الصفوف الدراسية، من خلال أربعة فروع معتمدة للحفظ بالمسابقة.حيث احتضنت قاعة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – التصفيات الأولية للمسابقة، والتي سيتم فيها اختبار المتسابقين والمتسابقات الذين تجاوز عددهم أكثر من 1200 مشارك ومشاركة، وقد بدأت لجنة تحكيم المسابقة في اختبار عدد من المتسابقين والمتسابقات في الفروع الأربعة، حيث تتواصل الاختبارات وتستمر حتى نهاية التصفيات النهائية، كما أنه ما يزال التسجيل متاح في المسابقة عبر موقعها الجامعة الإلكتروني .// انتهى //07:08ت م0011