المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظة المهد ومحافظة وادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية, وتدن في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة سوف تستمر حتى الحادية عشر مساء.// انتهى //07:16ت م0012