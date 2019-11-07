عام / فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم يقدم تطبيق اسعفني
الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
بريدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس
قام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم مساء أمس، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في القصيم ممثل في إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببث رسائل ومواد توعوية قصيرة من خلال تطبيق ( اسعفني) على الهواتف الذكية والذي يعمل بست لغات ويخدم كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبواسطة هذا التطبيق يرتبط طالب الخدمة الإسعافية مع غرفة العمليات لطلب الخدمات الطبية اللازمة و استغلال الدقائق الذهبية تحت شعار ( نسعى لنحييها ).
حيث تم عرض التطبيق في مباراة ناديي التعاون والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مساء أمس .
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