السيح 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسحددت إدارة تعليم الخرج موعد تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم بدءً من يوم الأحد 20-3-1441هـ ويستمر حتى يوم الخميس 3-7-1441هـ.وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال ، باعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة ، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.15 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.30 .// انتهى //08:28ت م0016