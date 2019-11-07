عام / عام / تعليم الخرج يحدد موعد الدوام الشتوي في مدارس السيح والدلم
الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
السيح 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس
حددت إدارة تعليم الخرج موعد تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم بدءً من يوم الأحد 20-3-1441هـ ويستمر حتى يوم الخميس 3-7-1441هـ.
وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال ، باعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة ، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.15 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.30 .
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