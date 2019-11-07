الباحة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //08:29ت م0017