طرابلس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وتناول اللقاء تطورات الوضع الميداني ومناقشة الرؤية المشتركة تجاه العملية السياسية.ونقلت تصريحات السفير الجزائري الجديد عبد القادر حجازي، بعد مقابلته مع وزير الخارجية محمد سياله ،وتأكيده على أن لديه ثقة بأن الليبيين قادرون على الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معبراً عن تطلعه للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.وأشارت إلى تجديد المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، مطالبة المحكمة للسلطات في ليبيا إلى تسليم ثلاث شخصيات مطلوبة لدى القضاء وهم سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد.وعرجت الصحف الليبية على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، موضحة أن الاتصال ناقش التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية على رأسها الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى تأكيد جونسون أن بلاده تعول على دور مصر المحوري في استقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.// انتهى //08:55ت م0019