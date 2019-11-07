الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واستنطلق غداً منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات.ويستضيف الاتحاد نظيره النصر عند الساعة 4 عصراً على صالة الهيئة العامة للرياضة، حيث يحتل الاتحاد المركز الأول، فيما يحل النصر في المركز السابع ويدير اللقاء الحكم حاتم الحربي وأحمد الصالح وعبدالهادي الشهري.كما يستضيف الأهلي نظيره الوحدة على نفس الصالة عند الساعة 5:30 مساءً، ويحتل الأهلي المركز الرابع، والوحدة في المركز التاسع، ويقود اللقاء تحكيمياً عبدالله الأدماوي وأحمد آل خميس وخالد الشنقيطي.ويلتقي الأنصار نظيره الفتح على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز الساعة 4 عصراً، إذ يحتل الأنصار المركز السادسة، والفتح المركز الثاني ، ويقود المواجهة تحكيمياً عادل سليس وعادل الغانم وعبدالحميد أبو عصيدة .وفي الاحساء يستضيف الشروق نظيره أبها على صالة الفتح عند الساعة 3:30 عصراً، ويدخل الشروق اللقاء وهو في المركز العاشر، فيما يحتل الفتح المركز الثامن في سلم الترتيب، ويحكم اللقاء هاشم قاسم وأيمن الحازمي وحسين الحبيب.وتقام آخر مباريات الجولة بعد غدٍ السبت وتجمع أحد والهلال على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة في تمام 4 عصراً، ويحتل أحد المركز الثالث، والهلال في المركز الخامس، ويحكم المواجهة محمد المرزوق وعبدالإله الحظية وحمران علي.// انتهى //08:58ت م0020