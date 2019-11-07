نجران 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وحبونا، وبدر الجنوب، تستمر حتى الـ 6 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //09:13ت م0022