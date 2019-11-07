القطيف 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساختتم مكتب التعليم بمحافظة القطيف أمس، البرنامج التدريبي "الإرشاد الصحي بين الفاعلية والتطوير"، بمشاركة 20 مرشداً صحياً.وهدف البرنامج الذي استمر ليومين، إلى رفع مستوى الكفاءة والفاعلية للأداء بالمجال الصحي بالمدارس.وتناول البرنامج عدة محاور أبرزها، مبادئ التحول النوعي الصحي، وفعالية التغيير بالمجال الصحي، وبناء استراتيجية التحول بالمسار الصحي، وأهم أنواع التحول المؤثرة في بيئة العمل، ومهارات إدارة التحول.// انتهى //09:22ت م0023