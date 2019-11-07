حفر الباطن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسألقى معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري أمس محاضرة ثقافية بعنوان "كن واعياً" بحضور معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، وذلك في مسرح الجامعة الرئيسي في المحافظة.وتناول الشيخ الشثري خلال المحاضرة أربعة معاني رئيسية تصلح بها الحياة وتستقيم بها أمور الناس وهي معنى الإيمان، ومعنى الإتقان الذي جاءت به الشريعة والذي يستوجب على الإنسان أن يتقن كل ما يؤكل إليه من مهام وأن يؤدي الواجبات المناطة به، ومعنى الانتماء، ومعنى الإحسان والمتمثل في أن نحسن إلى عباد الله بالنصيحة والكلمة الطيبة والإرشاد والتوجيه.// انتهى //09:23ت م0024