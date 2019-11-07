نيويورك 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسجددت الكويت مناشدتها للأطراف الليبية ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجددًا للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم السفير منصور العتيبي الليلة الماضية بجلسة مجلس الأمن بشأن الإحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول ليبيا, مجدداً دعمه للجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق أسس العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي.وأشار العتيبي إلى تواصل العمليات العسكرية حول العاصمة طرابلس منذ بداية شهر أبريل الماضي ،معربًا عن القلق من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة والتي خلفت وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ونزوح الالاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات.ورحب العتيبي بالمساعدة المقدمة من بعض الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني إضافة للدعم المقدم من كل السلطات الليبية المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع مكتب الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي سيسهم في زيادة فاعلية التحريات والتحقيقات التي يجريها.// انتهى //10:34ت م0039