بيروت 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 7 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بخروج الآلاف من تلامذة الجامعات والمدارس في مختلف المناطق اللبنانية في تظاهرات عفوية جماعية للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومحاكمة الفاسدين في حين لم يرشح أي جديد بشأن الاتصالات الجارية بين المعنيين لتشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول كافة الأطراف.وأشارت إلى إصابة شاب فلسطيني برصاص جنود الإحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله في كمين نصبوه في منطقة الظهر القريبة من مستوطنة كرمي ـ تسور شمال الخليل.وتحدثت عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح نتيجة تعرضهم للطعن في مدينة جرش الأثرية في شمال الأردن أمس على يد شحص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه.ولفتت الانتباه إلى إطلاق قوى الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين المطالبين باسقاط النظام في وسط بغداد أمس.وأخبرت عن إعلان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريح له أمس بأن تشغيل إيران لأجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي غير مقبول مطالبا طهران بالعودة إلى التزاماتها بموجب الإتفاق النووي.وتطرقت الى إتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أمس إيران بالمسؤولية عن الفساد الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات في العراق ولبنان مشدداً على حق الشعبين في التخلص من التدخلات الإيرانية.// انتهى //10:56ت م0045