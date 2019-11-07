أبوعريش 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنفذ فريق لقيا فرح التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش اليوم، برنامجاً بعنوان "غِراس" ، مستهدفاً طالبات التعليم العام في عدد من مدارس المحافظة بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة.وأوضحت قائدة الفريق جبارة مرقامي، أن برنامج المرحلة الابتدائية بعنوان "غِراس على خطاه" لتعريف الطالبات بصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بتلك الصفات، فيما تستهدف طالبات المرحلة المتوسطة بعنوان "غِراس خير صحبه" ويبرز الشخصيات المؤثرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يقدم لطالبات المرحلة الثانوية بمبادرة "غِراس أنتِ الغد" الرامية إلى تعزيز الأخلاق والقِيم الإسلامية.وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن فعاليات ثقافية ومسابقات متنوعة، فيما يتم تنفيذه في أوقات متفاوتة خلال الفصل الدراسي الحالي بعدد من مدارس أبوعريش.// انتهى //10:58ت م0046