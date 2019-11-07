الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور.وجرى خلال اللقاء، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين جامعة الإمام وجامعات مملكة بلجيكا.حضر اللقاء، وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور عبدالله اليوسف ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان العريني ومستشارة معالي مدير الجامعة الدكتورة نوف العجمي وعدد من مسؤولي الجامعة.// انتهى //10:59ت م0048