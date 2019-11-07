نجران 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسبلغ عدد المستفيدين في أولى فعاليات ملتقى العمل التطوعي 2019 بجامعة نجران، أكثر من 700 طالب وطالبة، التي انطلقت أمس بأربع دورات تدريبية وندوتين علميتين لطلاب وطالبات الجامعة، وفرع الجامعة بشرورة، وذلك إبرازاً لأهمية التطوع ورؤية المملكة 2030، .وتناولت الدورة الأولى التي قدمها الدكتور محمد بن سيف آل ناصر مفهوم التطوع وأهميته، ومقومات العمل التطوعي، ومعوقاته، إلى جانب سبل نجاح الأعمال التطوعية ،ونماذجه في الإسلام .فيما تناولت الدورة الثانية التي قدمها الدكتور ناصر بن سعيد القحطاني بعنوان " صناعة المبادرات التطوعية" ، مفهومها وأهمية الفكرة، وكذلك تقنيات تحديد الفكرة الإبداعية، ومفاتيح لكتابة مقترح المبادرة، ومواصفات المضمون المنافس.وهدفت الدورتان التي خُصصت لطلاب الكليات الصحية والمقامة على مسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية، إلى تنمية روح التطوع للطلاب والطالبات، وتأهيلهم للقيام بالأعمال التطوعية داخل وخارج الجامعة بشكل احترافي.وتطرقت الدورة الثالثة التي قدمها الدكتور عبد الهادي مداوي آل مهدي، في قاعة وحدة الإرشاد المركزية بالسنة التحضيرية، إلى تعريف طلاب المنح في الجامعة بأهداف العمل التطوعي في الإسلام، وأهمية التطوع، ومعرفة أصول اللغة العربية، وعلاقاتها بعلوم الشريعة.وفي جانب شطر الطالبات قُدمت دورة تدريبية في كلية التربية بعنوان " صناعة المبادرات التطوعية" قدمتها الدكتورة وفاء آل دغرير، هدفت إلى إدراك قيمة التطوع وأثره على الفرد والمجتمع، والوصول لأفكار تطوعية مميزة، إضافة إلى التخطيط الصحيح للمبادرات التطوعية، وبناء نموذج مؤسسي لها، و التعرف على مفهومها، وأنواع العمل التطوعي ومجالاته، ونماذجه، وبرنامج صناعته، وطرق تفعيله، والتحديات التي تواجهه، وفوائده.وفي كلية العلوم والآداب بشرورة قُدمت ندوتان للجانب الرجالي والنسائي بعنوان " التطوع رؤية وطن"، في الجانب الرجالي، واشتملت على ثلاث أوراق عمل، تناولت في الأولى العمل التطوعي في ضوء رؤية 2030 قدمها عميد الكلية الدكتور علي رياني، بينما كانت ورقة العمل الثانية والتي قدمها الدكتور طالب الهمامي عن تأصيل علمي للعمل التطوعي، فيما تحدث الدكتور ناصر آل شملان في ورقة العمل الثالثة عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة العمل التطوعي.وفي الجانب النسائي احتوت الندوة على ورقتين علميتين ، تناولت الأولى منهما والتي قدمتها وكيلة الكلية الدكتورة غيداء الزهراني تعزيز دور المرأة في العمل التطوعي، ومعوقاته، والحلول المقترحة، فيما تطرقت الورقة الثانية والتي قدمتها الدكتورة حنان أحمد العوامل المؤثرة في اتجاهات طالبات الكلية نحو العمل التطوعي لتحسين جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 .// انتهى //// انتهى //10:59ت م0049