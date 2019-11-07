نجران 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم التقنية الإدارية أمس، محاضرة بعنوان "التخصصات الواعدة في سوق العمل وفق رؤية 2030 "، وذلك بمقر الكلية.وتأتي المحاضرة للتوعية بالتخصصات التقنية والمهنية المطلوبة في ظل العصر الاقتصادي الجديد، وتوجهات المملكة الحالية والمستقبلية، وفقاً لرؤية الوطن التي تهدف إلى النهضة الاقتصادية الشاملة، وتوفر أعداد هائلة من الوظائف، ووفرة في فرص العمل التي تنتجها مشاريع الرؤية، والحث للتوجه نحو التخصصات المتوافقة مع رؤية 2030، لتلبية احتياجات سوق العمل.// انتهى //11:03ت م0051