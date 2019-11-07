جدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسوصلت فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة .وكان في استقبال فخامتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .// انتهى //11:03ت م0052