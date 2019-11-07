مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنظمت أكاديمية المسجد الحرام ممثلة بأكاديمية التأهيل والتدريب أمس، دورة بعنوان "مقدمة في إدارة المشاريع"، وذلك في مقر الرئاسة بمكة.وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد عيد الوذيناني، أن الأكاديمية تحرص على إقامة مثل هذه الدورات بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة للرقي بالخدمات الفنية والهندسية المقدمة, وتطوير منظومة العمل لتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ورواد بيت الله الحرام.وأفاد أن إقامة هذه الدورات للمهندسين والفنيين بالإدارة العامة لتشغيل والصيانة تأتي بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لرفع مستوى المهندسين بالحرم المكي الشريف.// انتهى //11:04ت م0053