طرابلس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق07 نوفمبر2019 م واسعبرت الولايات المتحدة عن قلقها على لسان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند بشأن تصاعد تورط الجهات الخارجية الحكومية والمرتزقة في الصراع الليبي.جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي مع وزير الداخلية الليبي ، فتحي باشاغا، وفق بيان للسفارة الأمريكية اليوم الخميس.وأوضح البيان أن السفير الأميركي عبر عن قلقه أيضا بشأن الأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين، مضيفا أن اللقاء بحث الجهود المستمرة لإنهاء الصراع في طرابلس.// انتهى //11:58ت م0071