بغداد 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، على التطورات التي شهدتها التظاهرات الشعبية الواسعة التي تعم بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق ,والتي دخلت شهرها الثاني من دون أن تلوح بالآفق بوادر لانتهائها قريباً .وأشارت إلى التطور الذي شهدته هذه التظاهرات والمتمثل بقطع الطرق وإعلان الأضراب والعصيان المدني العام ,فضلا عن المواجهات التي شهدتها مواقع عدة ,لاسيما في شارع الرشيد مركز مدينة بغداد, مبرزةً حجم الضحايا الذين سقطوا جراء هذه المواجهات خلال اليومين الماضيين, مشيرة إلى امتداد الاحتجاجات في بغداد لأول مرة أمس إلى مواقع حساسة من بينها المناطق القريبة من البنك المركزي الواقع في شارع الرشيد مركز المدينة التجاري والمالي.وتناولت الآثار المترتبة على غلق الجسور في بغداد والتي تربط جانبي مدينة بغداد" الكرخ والرصافة", لاسيما تأثيراتها على تنقل المواطنين عموماً والموظفين والطلاب بشكل خاص .وتطرقت إلى محاولة القوات الأمنية فض تجمع المتظاهرين الذين يقطعون منذ أيام طريق ميناء أم قصر في مدينة البصرة بجنوب البلاد ,والذي يعد اكبر موانيء العراق، مشيرة إلى إعلان الناطق الرسمي بأسم القائد العام للقوات المسلحة، بأن خسائر العراق من تعطيل المصالح الحكومية ومن بينها الموانيء بلغت أكثر من ستة مليارات دولار .ونوهت بإرتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى نحو 280, فضلاً عن أكثر من 11 ألف جريح خلال موجة الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي .// انتهى //12:00ت م0072