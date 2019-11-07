بيروت 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 7 نوفمبر 2019 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 405 أمتار، ولمدة 3 دقائق.واشار البيان إلى أنه جرت متابعة موضوع انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان .// انتهى //12:03ت م0074