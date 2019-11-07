جدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسدشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس فعالية اكتشف كاوست "DiscovrKAUST"، بحضور أمين عام الغرفة المهندس عماد بن محمد هاشم، ورئيس الجامعة الدكتور توني تشان وعددٍ من الأكاديميين وأصحاب الأعمال.وجرى خلال التدشين استعراض مسيرتها وتوجهاتها الاستراتيجية عبر معرض "من الإلهام إلى الابتكار".وأوضح أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم أن فعالية اكتشف كاوست التي تقام على مدى يومين، تستهدف أصحاب الأعمال والأكاديميين والمثقفين بمحافظة جدة، وذلك في إطار التعاون بين غرفة جدة وجامعة "كاوست"، فيما يخدم المجال البحثي ومجتمع الأعمال.وعبر عن اعتزاز غرفة جدة بتواجد رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان وتعريف مجتمع الأعمال بدور جامعة الملك عبدالله التي تعمل على اخراج الأبحاث في العلوم والتقنية، والاسهام في تنويع الاقتصاد السعودي، وتصديها للتحديات ذات الأهمية الاقليمية والعالمية، والمساهمة في تطوير البحوث والتعليم، وقدرتهما على إحداث التغيير، كمهام رئيسية لهذه الجامعة ذات الأثر المحلي والإقليمي والعالمي، في الوقت الذي يمثل فيه التميز البحثي مصدر إلهام لتعليم وتدريب قادة المستقبل في مجال العلم والتقنية وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وأبدى المهندس هاشم رغبة غرفة جدة ببناء جسور التعاون مع جامعة الملك عبدالله، التي تنشد الابتكار وتأسيس المشاريع لدعم التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة، وذلك من خلال التكامل بين العلم والتقنية، وقال: نحن كمجتمع أعمال، نمد أيدينا مع مسؤولي هذا الصرح الفتي، والمتجدد في مخزونه البحثي والعلمي والمعرفي، خاصة وأنه يسعى حثيثاً إلى أن يكون جسراً لتقريب الشعوب والثقافات لما فيه خير الإنسانية.من جانبه وصف رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان رحلة "كاوست" واستراتيجيتها المستقبلية، معرجاً على تميز فعالية "اكتشف كاوست" بإقامة معرض للابتكارات والاختراعات التي أنتجتها الجامعة وورش عمل في تخصصات هامة تنشدها الجامعة، إلى جانب التعرف على مستقبل الغذاء في نيوم، ومناقشة التلوث البلاستيكي البحري، ولقاءات جانبية بأصحاب الأعمال، وشرح النماذج الأولية للمشاريع والشركات الناشئة.وأضاف أن "كاوست" تنشد الابتكار وتأسيس المشاريع لدعم التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة، وذلك من خلال التكامل بين العلم والتقنية، واستثمار الأبحاث بما يعود بالنفع على المشروعات ذات القيمة المضافة على التنمية الوطنية، خاصة وأن الجامعة تقوم على أبحاث استراتيجية ذات أهمية عالمية تنحصر في أربعة مجالات هي: الطاقة، والغذاء، والماء، والبيئة.وقال: إننا في وقت يمثل فيه التميز البحثي مصدر إلهام لتعليم وتدريب قادة المستقبل في مجال العلم والتقنية وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. وهي كيان أكاديمي بحثي فريد من نوعه يصنع الكفاءات والأفكار والثقافات والشراكات، ونثمن مثل هذا التعاون المثمر مع غرفة جدة وبيت الأعمال، ونأمل أن يشهد المستقبل تبني المزيد من الفعاليات المشتركة للمساهمة في تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار .يذكر أن جلسات العمل وحلقات النقاش ضمن فعالية "اكتشف كاوست" ستنطلق اليوم، وتسلط الضوء على الإبداع الذي هو جوهر التغيير والنمو ومجالات المشاريع التقنية، إلى جانب العلوم الهندسية ودراسات علوم المناخ والطبيعة البحرية والتلوث البيئي والأبحاث الجيوفيزيائية والعلوم الجيولوجية للمملكة .// انتهى //12:06ت م0076