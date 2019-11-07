جدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية 21 تعدياً على أراضٍ حكومية وبدون مستمسكات شرعية ومخالفة للأنظمة والتعليمات بحي وادي مريخ جنوب المحافظة.وأفاد رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد بن محمد القحطاني، أن فرق الرقابة بمشاركة شرطة البلدية أزالت المواقع المُخالفة والمكونة من أحواش وغرف واقعة بحي وادي مريخ، وشرق مخطط التيسير.وأشار المهندس القحطاني إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في منع التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.// انتهى //12:14ت م0078