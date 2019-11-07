اقتصادي / الصين تتوصل إلى اتفاق مع أمريكا لإلغاء الرسوم العقابية تدريجيًا
الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
بكين 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 7 نوفمبر 2019 م واس
توصلت الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق على إلغاء الرسوم العقابية التي تبادلتا فرضها على السلع بصورة تدريجية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ في إيجاز صحفي اليوم: إن قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى ستتحد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستتوقف على طبيعة الاتفاق المنتظر، مبينًا أن بكين وواشنطن أجرتا محادثات بناءة خلال الأسبوعين الماضيين.
// انتهى //
12:15ت م
0079