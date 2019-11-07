بكين 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 7 نوفمبر 2019 م واستوصلت الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق على إلغاء الرسوم العقابية التي تبادلتا فرضها على السلع بصورة تدريجية.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ في إيجاز صحفي اليوم: إن قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى ستتحد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستتوقف على طبيعة الاتفاق المنتظر، مبينًا أن بكين وواشنطن أجرتا محادثات بناءة خلال الأسبوعين الماضيين.// انتهى //12:15ت م0079