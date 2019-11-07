الرباط 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واستوقفت عدد من الصحف المغربية الصادرة اليوم، عند مضامين الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس إلى الأمة، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، مبرزة بالخصوص تأكيده على أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد حلاً سياسيًا واقعيًا، عمليا وتوافقيًا لتسوية النزاع حول الصحراء.وتوقفت الصحف عن احتضان الرياض، لمراسيم التوقيع على اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف إنهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن.وواصلت متابعتها للتطورات المتلاحقة بالعراق، في ظل استمرار حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.وتطرقت الصحف الى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي تجتاح الشيلي، ورفض رئيس البلاد الاستقالة من ولايته التي تنتهي بعد نحو عامين.//انتهى//12:19ت م0081