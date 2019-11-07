الجزائر 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 7 نوفمبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد المؤسسة العسكرية على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في 12 ديسمبر مغايرة تمامًا لكل الانتخابات السابقة.وتحدثت عن الزيارة المرتقبة اليوم لرئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد للجزائر بتكليف من الرئيس قيس سعيد.وتناولت صحف الخميس إشادة كتابة الدولة الأمريكية بالمقاربة الجزائرية وبجهودها المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرةً إلى أن الجزائر تبقى شريكًا مهمًا في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان.وتطرقت إلى استمرار التظاهرات في المدن اللبنانية مطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومحاسبة المفسدين.وأخبرت عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية أمس بجروح نتيجة عملية طعن في مدينة جرش الأثرية شمالي الأردن.// انتهى //12:31ت م0083