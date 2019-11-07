رام الله 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 7 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالاتفاق الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحضور سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة ما تُسمى "الهيئة الوزارية لشؤون السكن" الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني "القطار الهوائي" الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق ويصل إلى المركز السياحي الاستيطاني المنوي إقامته ببلدة سلوان.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن إسرائيل تجيّر نظاميها القضائي والقانوني لخدمة مشروعها الإحلالي الإجرامي، عبر استهداف حياة وحقوق شعبنا ومناصريه، في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.وتطرقت إلى إصابة سبعة أشخاص بإصابات متفاوتة بعد تعرضهم للطعن في مدينة جرش الأردنية الأثرية.// انتهى //12:31ت م0084