بيروت 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 7 نوفمبر 2019 م واسنظم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان اليوم اعتصامًا حاشدًا بمخيم البدواي قرب مدينة طرابلس اللبنانية ، مطالبين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمساعدات طبية عاجلة وتأمين العلاج والأدوية للمرضى بالمخيم.وقام المعتصمون في الاعتصام بإخراج موظفي الوكالة الأممية من مكاتبهم ، حيث أوقفوا العمل نحو نصف ساعة، كخطوة تحذيرية، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.وتوجه المعتصمون بعد ذلك إلى مكتب مدير الأونروا في مخيم البداوي وسلموه رسالة مطالب تتضمن تأمين الطبابة للاجئين الفلسطينيين.// انتهى //12:33ت م0085