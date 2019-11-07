عام / اعتماد عقود سفلته ورصف وإنارة جديدة بمحافظة بيشة
الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
أبها 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس
اعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عقود تنفيذ مشروعات جديدة في محافظة بيشة تشمل سفلتة ورصف وإنارة لعدد من الطرق والميادين بتكلفة تجاوزت الـ 11 مليون ريال .
وأشار رئيس بلدية بيشة المهندس محمد الحويطي إلى أن هذه العقود تأتي ضمن سلسلة مشروعات عديدة منها ما تم إنجازه في بعض أحياء المحافظة ، ومازال العمل جاريا لاستكمال أعمال السفلتة في احياء أخرى ببيشة والقرى التابعة لها . وذلك حسب الخطة عمل وضعتها أمانة منطقة عسير لإنهاء جميع المشروعات وفقا للعقود المعتمدة .
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