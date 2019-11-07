أبها 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عقود تنفيذ مشروعات جديدة في محافظة بيشة تشمل سفلتة ورصف وإنارة لعدد من الطرق والميادين بتكلفة تجاوزت الـ 11 مليون ريال .وأشار رئيس بلدية بيشة المهندس محمد الحويطي إلى أن هذه العقود تأتي ضمن سلسلة مشروعات عديدة منها ما تم إنجازه في بعض أحياء المحافظة ، ومازال العمل جاريا لاستكمال أعمال السفلتة في احياء أخرى ببيشة والقرى التابعة لها . وذلك حسب الخطة عمل وضعتها أمانة منطقة عسير لإنهاء جميع المشروعات وفقا للعقود المعتمدة .// انتهى //13:40ت م0117