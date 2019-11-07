سكاكا 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بالجوف اليوم برنامج الثقافة المهنية بنسخته الثانية تحت شعار " كن تقني 2 " الذي أعدته لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الحالي وذلك بمقر الكلية بمدينة سكاكا.وبين عميد الكلية علي بن سليم العبدالله أن البرنامج يأتي في إطار التعاون بين الكلية التقنية بالجوف والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وتأسيساً لمتطلبات تطبيق مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعزيز الاتجاهات نحو المجالات المهنية والتقنية في التعليم العام، موضحا أن البرنامج استهدف طلاب المرحلة الثانوية بهدف تنمية الاتجاهات الايجابية لديهم نحو بعض الأعمال والمهن وصقل مواهبهم ، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل .وقدم البرنامج على مدار أربعة أيام محاضرات تثقيفية وإرشادية حول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية، وكيفية الانخراط بها، وكيفية تحديد الميول المهني، وأهمية المهنة في سوق العمل.كما نفذت شروحات ميدانية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والحاسب الآلي والاتصالات والمحاسبة والإدارة المكتبية.// انتهى //13:42ت م0119