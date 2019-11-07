الدوادمي 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساختتمت مساء أمس فعالية معرض صنع بالدوادمي، التي نظمتها لجنة سيدات الأعمال غرفة الرياض " فرع الدوادمي " .وشارك في المعرض الذي استمر ثلاثة أيام أكثر من 30 مشروعًا منزلياً تنوعت ما بين فنون تشكيلية وحرفية وتصميم وتجميل وتصنيع العطور، إضافة إلى المأكولات.ويهدف المعرض الذي يقام للمرة الأولى بالمحافظة إلى تطوير المنتج الحرفي وإبرازه ، إضافة إلى دعم الموهوبات من خلال عرض أعمالهم وإظهار التجارب الناجحة لتلك الاعمال.// انتهى //13:47ت م0121