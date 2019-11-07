مسقط 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسعقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعهم الخامس بمسقط، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري.وألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، كلمة هنأ فيها سلطنة عمان بعيدها المجيد التاسع والأربعين، مشيراً إلى أهمية الاجتماع الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس في مجال العمل الإغاثي والإنساني، وأهمية توحيد مواقف دول المجلس في المنظمات الدولية.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بتعزيز الدور الإنساني والإغاثي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، منها اعتماد خطة عمل لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس (2020 -2024) والتي تشمل عدداً من المحاور الهامة والتي تعتبر خارطة طريق للجهود المشتركة بين الجمعيات والهيئات بدول مجلس التعاون، لتحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون في المجال الاغاثي والانساني.وأكد الاجتماع أهمية توحيد مواقف جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في المنظمات الدولية والإقليمية، وأهمها دعم مرشح جمعية الهلال الأحمر الكويتي لعضوية الحركة الدولية للصليب الأحمر لعام 2019.// انتهى //13:48ت م0123