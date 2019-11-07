وادي الدواسر 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسعقدت الجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر " بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين بمحافظة وادي الدواسر أمس، برنامجاً تدريبياً عن فرط الحركة وتشتت الانتباه، وذلك بمركز أجيال للمبادرات التنموية.وتضمن البرنامج الذي استهدف ذوات الاختصاص في مجال التربية، بحضور أكثر من 80 سيدة، التعريف باضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتعريف بالمهارات التربوية الصحيحة للتعامل مع فرط الحركة وتشتت الانتباه، والخصائص الذهنية والسلوكية لفرط الحركة وتشتت الانتباه، وأعراض فرط الحركة، ودور الأسرة والمدرسة، ودور الطبيب أو المختص في التشخيص والتدخل، إضافة إلى الأساليب التربوية الحديثة للتعامل مع صعوبات فرط الحركة.// انتهى //13:49ت م0124