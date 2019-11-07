القاهرة 10 ربيع أول 1441 هـ الموافق 7 نوفمبر 2019 م واستعقد اللجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اجتماعها الثالث يوم الإثنين المقبل، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لمناقشة المذكرات الواردة من الدول الأعضاء بشأن المقترحات التي تقدمت بها خلال الدورة الثانية للمؤتمر.وأشار بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في 21 ديسمبر 2010م، ودخلت حيز النفاذ في 29 يونيو 2013، تؤكد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.وأوضح البيان أن اللجنة ستناقش متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الاطراف في الاتفاقية، واستعراض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.// انتهى //13:50ت م0126