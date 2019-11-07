تبوك 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واستنظم جمعية التوحد بمنطقة تبوك الثلاثاء القادم، "ملتقى تبوك للتوحد"، بمشاركة عددٍ من الإدارات الحكومية من مختلف مناطق المملكة.ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات الناجحة بمجال التوحد، ومناقشة آلية وضع خطط ونهج تسير عليه جمعيات التوحد، وإيجاد قناة للتواصل بين المهتمين بهذا المجال والمراكز المتخصصة.وأوضحت الجمعية أن الملتقى، الذي يستمر على مدى يومين، سيحظى بإقامة ورش عمل، ومحاضرات وندوات وسيشهد مشاركة العديد من الجهات الفاعلة والمهتمة في ما يتعلق بالتوحد متمثلة في الجمعية السعودية للتوحد، والمركز السعودي لاضطرابات النمو والسلوك، ومركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وجمعية التوحد بمدينة جدة، ومجمع الأمل بتبوك، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وجامعة الملك سعود، وجامعة الطائف، وجامعة تبوك، وإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، وإدارة تعليم منطقة تبوك.// انتهى //13:50ت م0127