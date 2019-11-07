الباحة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، ورشة مشروع هيكلة الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية.وأكد معاليه أنه من حسن الطالع أن تتزامن هذه الورشة مع صدور الموافقة على النظام الجديد للجامعات، الذي نص على تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة، وتمكين الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة.وقال :" إن مشروع هيكلة الجامعة يهدف إلى تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية في المجالات البحثية والتعليمة وتطوير الأداء المؤسسي بما يحقق رؤية المملكة 2030، ولأخذ مكانة رائدة في التعليم العالي، والعمل على إيجاد برامج أكاديمية في مجال الدراسات العليا والبكالوريوس ذات جودة أكاديمية عالية لسائر الكليات، تناسب متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة لديها عدد كبير من الكوادر البشرية والإمكانيات التي ستسهم في تحقيق أفضل النتائج ".عقب ذلك استعرض المستشار بمكتب معالي مدير الجامعة المشرف على المشروع الدكتور محمد بن إبراهيم آل مشلح، مشروع هيكلة الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية بدءًا بالأهداف الأساسية للمشروع والرؤية والرسالة، والخطة المقترحة لمشروع الهيكلة، وتفصيل الخطة التشغيلية المقترحة للهيكلة، والخطة الزمنية، ثم عرج على الوضع الراهن للكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية.وتخلل الورشة العديد من المداخلات والتساؤلات التي لامست جوانب عديدة وعميقة تتعلق بجامعة الباحة واقعاً ومستقبلاً ودوراً تنموياً، من قيادات الجامعة المشاركين في الورشة.// انتهى //13:51ت م0128