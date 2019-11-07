بروكسل 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسرحب الاتحاد الأوروبي ، اليوم ، بالانفراج السياسي الذي حصل في جنوب السودان.وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل "إن الاتصالات المستمرة من قبل رؤساء دول المنطقة للجمع بين الرئيس سلفا كير والدكتور ريك مشار لتمكين تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان ، المقرر عقدها في 12 نوفمبر، إيجابية".وأضاف البيان أنه يتعين على جميع الأطراف في جنوب السودان الآن الوفاء بالتزاماتها وإظهار إرادة حقيقية لبناء السلام في البلاد, ووضع ترتيبات ومواعيد نهائية واقعية ومستدامة للتنفيذ الفوري للمهام المعلقة قبل المرحلة الانتقالية، لا سيما المهام الحاسمة لمنع عودة العنف ، مثل الترتيبات الأمنية والاتفاق على عدد الدول وحدودها.// انتهى //13:54ت م0129