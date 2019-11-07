القطيف 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة القطيف ممثلة في الديوانية الاجتماعية أمس، برنامج ثقافي بعنوان "التطوع في رؤية 2030"، قدمته مشرفة برنامج التطوع في اللجنة هدى القفاص، وذلك في مقر اللجنة بمحافظة القطيف.وتناول البرنامج الذي شهد حضور جمعٍ من المهتمين في العمل التطوعي، عدداً من المحاور أبرزها: الأهداف والمبادرات في العمل التطوعي، والمعيار الوطني السعودي للتطوع، والمنصة الوطنية للتطوع، ومؤشرات الأداء في العمل التطوعي، إضافة إلى آفاق وتطلعات التطوع.// انتهى //13:58ت م0131