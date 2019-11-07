بقيق 10 ربيع الأول 1441هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، أمس حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، بالتزامن مع قرب دخول موسم الشتاء، وذلك في مكتبه بمقر المحافظة.ويقوم أعضاء الحملة بزيارة جميع الدوائر الحكومية، كما تستقبل جميع المراكز الصحية بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها لتطعيم المواطنين.وقدم القائم على الحملة الدكتور خالد بن نايف الدعيج، لمحافظ بقيق شرحًا عن أهداف الحملة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين جميع أفراد المجتمع.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الحملة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع الممارسين الصحيين وذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى والكبد، والأمراض المزمنة الأخرى، وكذلك الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وكافة الفئات العمرية.وقدم محافظ بقيق شكره للقائمين على الحملة متمنيًا لهم التوفيق.//انتهى//15:15ت م0171