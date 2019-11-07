أنقرة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بمكتبه بمقر السفارة في أنقرة اليوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تركيا عمرو الهمامي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السفارتين وسبل تعزيزها.// انتهى //15:18ت م0174