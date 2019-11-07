بريدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، بالتعاون مع كلية المجتمع في جامعة القصيم الاثنين المقبل, ندوة "الأمن السيبراني وحماية الأجهزة والمعلومات من الاختراق"، للرجال والنساء في مقر الغرفة الرئيس ببريدة.وأوضح مدير مركز التدريب في الغرفة سعود أبا الخيل أن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على مواكبة التحولات التقنية والعلمية التي يشهدها المجال التقني وتوعوية المهتمين في هذا المجال من أبناء وفتيات المنطقة تحقيقاً للأهداف والتطلعات المنشودة.وأفاد أنه سيقدم الندوة ثلاثة أكاديميين من جامعة القصيم, وسيتطرقون لعدة محاور أهمها التعريف بالأمن السيبراني وأمن المعلومات ونشأته، إضافةً إلى أهميته وأهداف نشأته بالمملكة والمخاطر والمهددات للأمن السيبراني، وسيتم التعريف بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني ودورها, ضمن رؤية المملكة المباركة 2030, كذلك شرح طرق حماية الأجهزة والمعلومات من الاختراقات الإلكترونية.// انتهى //15:19ت م0175