عمّان 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسصدر في عمان اليوم مرسوم ملكي بإجراء تعديل على الحكومة الأردنية يعد الرابع منذ تشكيل الحكومة منذ نحو عام ونصف العام.وبموجب التعديل تم تعين الدكتور محي الدين توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور صالح الخرابشة وزيرا للبيئة، والمهندس إبراهيم الشحاحدة وزيرا للزراعة، والدكتور محمد العسعس وزيرا للمالية، وأمجد العضايلة وزيراً للإعلام ، والدكتور محمد الخلايلة وزيرًا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور باسم الطويسي وزيرًا للثقافة، والدكتور فارس البريزات وزيرًا للشباب، والدكتور وسام الربضي وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور خالد سيف وزيرًا للنقل.// انتهى //15:19ت م0176